Der Ordnungsausschuss diskutiert heute über die Sicherheit in der Rathaus-Tiefgarage. Die Krefelder Prinzen treffen sich am Abend bei der SG Aegir.

In der Sitzung des Ordnungsausschusses am Donnerstag werden die Teilnehmer unter anderem über die Sicherheit in der Rathaus-Tiefhausgarage, Tempo 30 in der Stadt und die Sanierung von Turnhallen, die als Flüchtlingsunterkünfte genutzt wurden, diskutieren. Der öffentliche Teil beginnt um 17.30 Uhr im Rathaus-Raum C2.

Bereits zum siebten Mal findet am Donnerstag das Uerdinger Prinzentreffen in der Gaststätte der SG Aegir, Duisburger Straße 383, statt. Zu der Veranstaltung kommen die Prinzenpaare aus Krefeld und der näheren Umgebung. Es gibt ein närrisches Programm und einen eigens für diesen Abend gestalteten Orden. Los geht’s um 19.11 Uhr.