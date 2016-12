Krefeld Was am Donnerstag in Krefeld wichtig wird

Prozess Die Verhandlung gegen den 18 Jahre alten Traarer, der versucht hat, seinen besten Freund mit einem Messer umzubringen, geht heute weiter. Während der wegen versuchten Mordes angeklagte Krefelder die Tat an sich einräumt, blieb das Warum in der vorangegangenen Sitzung vollkommen unklar. Der vierte Krefelder Weihnachtscircus wird auf dem Sprödentalplatz präsentiert. 20 Künstler aus sieben Nationen zeigen ein neues Programm. Die Familie Probst präsentiert Newcomer aus der internationalen Artistenwelt. Damit sind akrobatische Hochstleistungen garantiert. Los geht es heute um 15 Uhr.