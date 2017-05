Um Fallstricke des Internet geht es in einem Vortrag. Und das Kreschtheater stellt vor, was für Premieren anstehen.

Internet und E-Mail gehören auch bei vielen Senioren zum Alltag. Doch es gibt Fallstricke und auch im Internet sind Kriminelle unterwegs. Was zu beachten ist, erläutert Hans-Peter Schneider von der Polizei Krefeld in seinem Vortrag heute um 15 Uhr in der Geschäftsstelle des Arbeiter-Samariter-Bundes, Wimmersweg 29.

Das Kreschtheater hat für den Mai neue Stücke für die Bühne geplant. Diese werden heute um 11 Uhr im Foyer der Studiobühne II der Fabrik Heeder vorgestellt. Darunter ist unter anderem „Wie es Euch gefällt“ von William Shakespeare unter der Regie von Anna Brass. Die Premiere ist am Freitag, 12. Mai.