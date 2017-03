Was am Dienstag in Krefeld wichtig wird

Die Mitglieder des Planungsausschusses treffen sich heute um 17 Uhr im Rathaus am Von-der-Leyen-Platz in Raum C2. Auf der Tagesordnung steht etwa der B-Plan südlich der Neuen Ritterstraße. In Nachbarschaft zur Feuerwache sollen Gewerbeflächen entstehen. Die Mitglieder des Bürgervereins Fischeln treffen sich heute Abend um 20 Uhr zu ihrer Jahreshauptversammlung im Fischelner Burghof, Marienstraße 108. Informationen über den Bürgerverein gibt's in der Geschäftsstelle unter Tel. 53 73 05 oder im Internet.

