Was am Dienstag in Krefeld wichtig wird

Der Betreiber einer Fußballschule steht heute wegen Betruges vor Gericht. Der Betreiber einer Fußballschule steht heute wegen Betruges vor Gericht. Kämmerer präsentiert Jahresbilanz: Wenn sich heute ab 17 Uhr die Mitglieder des Finanzausschusses im Rathaus am Von-der-Leyen-Platz 1, Raum C2, treffen, dann wird Kämmerer Ulrich Cyprian dezidiert vortragen, welche Positionen in der städtischen Jahresbilanz 2016 besser und welche schlechter als erwartet abschnitten. Prozess gegen Fußballcamp-Betreiber: Heute steht ein Krefelder wegen Betrugs vor Gericht. Der Angeklagte soll als Betreiber der „Doppelpass Fußballschule“ Geld für die Ausrichtung von Fußballtrainingscamps und -turnieren für talentierte Kinder eingenommen haben, ohne die versprochene Leistung zu erbringen.

