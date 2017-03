Was am Dienstag in Krefeld wichtig wird

Am Dienstag werden um 17 Uhr die Siegerprojekte des Projekts „Jugend forscht“ im Seidenweberhaus vorgestellt. 2016 haben Johanna Hauser (l.) und Ann-Kathrin Neumann Bananen erforscht. Am Dienstag werden um 17 Uhr die Siegerprojekte des Projekts „Jugend forscht“ im Seidenweberhaus vorgestellt. 2016 haben Johanna Hauser (l.) und Ann-Kathrin Neumann Bananen erforscht. 394 Schülerinnen, Schüler und Auszubildende aus den Kreisen Kleve, Wesel, Viersen, Heinsberg, dem Rhein-Kreis Neuss sowie aus den Städten Krefeld und Mönchengladbach haben in diesem Jahr 199 Arbeiten bei „Jugend forscht“ eingereicht. Am Dienstag werden um 17 Uhr die Siegerprojekte des Projekts im Seidenweberhaus vorgestellt. Wie wird die Sanierung von Sport- und Turnhallen in Krefeld in Zukunft konkret ablaufen? Das will die Politik am Dienstag von der Verwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Wohnen und Mobilität wissen. In einem FDP-Antrag wird die Stadt zudem gebeten, einen Sachstandsbericht zur Sanierung der Philadelphiastraße abzugeben.