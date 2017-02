Vor Aschermittwoch gibt es noch schnell ein paar letzte jecke Termine zu erleben, die sich lohnen.

Krefeld. Die Jecken lassen es am Dienstag noch mal so richtig krachen, denn morgen ist alles vorbei. Früher wurde der Karnevalsdienstag auch als Beichtdienstag bezeichnet. Zur Vorbereitung auf die Fastenzeit sollte man an diesem Tag Buße tun. Allerdings nutzen viele den Tag dazu, um vor dem Fasten noch viel zu essen und zu trinken.

Wer einen der großen Umzüge in Krefeld verpasst hat, hat am Dienstag noch in Mönchengladbach die Möglichkeit dazu. Unter dem Motto „Gladbach umarmt die Welt“ beginnt der Veilchendienstagszug um 13.11 Uhr. Start ist an der Lüpertzender Straße. Es geht weiter bis über den Alten Markt. Der Zug endet dann an der Goebenstraße.