Was am Dienstag in Krefeld wichtig wird

Symbolbild Symbolbild Dienstag verhandelt das Schöffengericht am Amtsgericht den Fall eines 30-jährigen Krefelders wegen gefährlicher Körperverletzung weiter. Der Mann, der in der Vergangenheit bereits strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, soll mit einer Axt eine Frau verletzt haben. Die Verhandlung beginnt um 9 Uhr in Saal H 105. Oberbürgermeister Frank Meyer empfängt am Dienstag die Prinzen- und Kinderprinzenpaare um 16 Uhr im großen Saal des Rathauses. Die Karnevalisten berichten bei der Gelegenheit von ihren bisherigen Erlebnissen auf den Bühnen und in den Sälen. Kurze Reden sowie flotte Tänzen werden geboten.