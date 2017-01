Was am Dienstag in Krefeld wichtig wird

Prozess Vor der 2. Großen Strafkammer am Landgericht wird der Prozess gegen zwei Frauen und einen Mann fortgesetzt, die wegen Drogenhandels angeklagt worden sind. Der Mann soll größere Mengen Heroin aus den Niederlanden eingeführt haben und es an die beiden Frauen weitergeben haben. Der Prozess beginnt um 9 Uhr in Saal 167. In der Sitzung der Bezirksvertretung Süd geht es Dienstagabend im öffentlichen Teil unter anderem um den Bebauungsplan Nummer 809 (südlich Neue Ritterstraße), einen Bericht zur Flüchtlingssituation sowie um das Freizeitzentrum Süd 2017. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr in der Fabrik Heeder, Virchowstraße 130.