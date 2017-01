Während im sichtbaren Licht die Sterne dominieren, sieht der Himmel im Bereich der Radiowellen ganz anders aus. Er zeigt dann das Material dazwischen: Gas- und Staubwolken, Überreste explodierter Sterne, entfernte Galaxien. Darum geht es in einem Vortrag am Dienstag in der VHS

Neujahrsempfang Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) lädt am Dienstag ab 10 Uhr in seine Geschäftsstelle an der Blumenstraße 17-19 zum traditionellen Neujahrsempfang. Zu diesem Anlass wird auch die Bilderausstellung zum Kalender „Krefelderin“ und mit weiteren Werken der Künstlerin Barbara Freundlieb eröffnet.