TIPP Was am Dienstag in Krefeld wichtig wird

Staatsballett Heute gibt es einen Abend für Kenner und Genießer. Das St. Petersburger Staatsballett bittet in den König-Palast zu seiner Aufführung „Nussknacker on Ice“. Tschaikowski hören und Anmut sehen, los geht es um 20 Uhr. Einzelhandel Etwas weniger entspannt dürfte es heute in der City zugehen. Tag 1 nach der Feiertagspause ist traditionell der Tag unzähliger Rück- und Umtauschaktivitäten. Man kann es aber auch positiv sehen: Die City brummt.