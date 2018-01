Die Feiertage sind langsam vorüber, Silvester und Heiligabend geschafft und langsam werden jetzt auch die Weihnachtsbäume abgeschmückt. Wir haben für Sie eine Übersicht zu welchem Termin die Bäume in Krefeld eingesammelt werden.

Krefeld. Ihren abgeschmückten Weihnachtsbaum stellen Sie in Krefeld in den ersten vier Januarwochen bis 7 Uhr morgens zu Ihrer Biotonne dazu. Das gilt auch für diejenigen, die keine Braune Tonne haben. Die Bäume können am Abfuhrtag einfach an den Straßenrand oder neben die Braune Tonne gestellt werden und werden dann von der GSAK abgeholt.

Hier finden sie die genauen Abholtermine Ihrer Straße.