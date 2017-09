Hüls. Zu einem Volkswandertag lädt der Wanderclub „Frisch Auf 83 Hüls“ ein. Am Sonntag, 24. September, sind Teilnehmer eingeladen, sich im Hülser Bruch auf Wanderung zu begeben. Gestartet werden kann in der Zeit von 8 bis 12 Uhr an der Bergschänke auf dem Hülser Berg, es gibt sechs, zwölf und 20 Kilometer lange Strecken. Alle sind gut ausgeschildert. Startkarten gibt es für zwei Euro.

Uerdingen. Wegen der Sanierung von Gasleitungen wird die Düsseldorfer Straße ab Montag, 25. September, teilweise gesperrt sein. Die Netzgesellschaft Niederrhein (NGN) erneuert rund 210 Meter Rohre im Bereich zwischen der Hausnummer 219 und der Kreuzung Cerestarstraße. Anlieger können die Baustelle laut NGN passieren. Die Arbeiten sollen Ende Oktober abgeschlossen sein. Investiert werden rund 90 000 Euro.

Mitte. Bis zu 20 Prozent aller Kinder weisen eine Verzögerung in der sprachlichen Entwicklung auf. Ihre Eltern haben den Eindruck, dass ihr Kind zwar vieles versteht, aber eben nicht oder kaum anfängt zu sprechen. Die Bürgerinitiative Rund um St. Josef bietet am Mittwoch, 27. September, 19.30 Uhr, einen Vortragsabend zum Thema. Legasthenietrainer Guido Stiel gibt einen Einblick in den Prozess der Sprachentwicklung. Anmeldung unter Telefon 84 38 40.

