Hüls. Zu einem Volkswandertag lädt der Wanderclub „Frisch Auf 83 Hüls“ ein. Am Sonntag, 24. September, sind Teilnehmer eingeladen, sich im Hülser Bruch auf Wanderung zu begeben. Gestartet werden kann in der Zeit von 8 bis 12 Uhr an der Bergschänke auf dem Hülser Berg, es gibt sechs, zwölf und 20 Kilometer lange Strecken. Alle sind gut ausgeschildert. Startkarten gibt es für zwei Euro.