Bockum/Linn. Der Kunstabschluss der Jahrgangsstufen 11 und 12 der Waldorfschule findet in diesem Jahr an zwei Orten statt. Er beginnt am Freitag, 2. Februar, um 18 Uhr in der Aula der Waldorfschule mit einer Eurythmie-Aufführung, die sich in diesem Jahr mit dem Thema Selbstfindung anhand verschiedener Texte und Musikstücke auseinandersetzt. Im Anschluss daran wird um 20 Uhr mit einer Vernissage die Ausstellung der Bildenden Künste im Haus Greiffenhorst eröffnet. Dabei kreisen die Themen der Exponate weitgehend um die Fragen nach dem Menschen: sei es in Portraitdarstellungen der Plastik, in figurativen Arbeiten der Skulptur oder in erzählerischen Kontexten in der Malerei.

Drei Schüler entwickeln Projekt mit bewegten Bildern

Erstmals in diesem Jahr wird auch das Medium Film vertreten sein: Drei Schüler entwickeln – inspiriert von der Musik Griegs zu „Peer Gynt“ – ein Projekt mit bewegten Bildern, das ebenfalls in Haus Greiffenhorst zu sehen sein wird. Am Samstag, 3. Februar, gibt es um 12.30 und 15 Uhr Führungen durch die Ausstellung. Besucher sind eingeladen, sich dann noch einmal in Ruhe die Arbeiten der Schüler anzuschauen und in den Dialog mit den jungen Künstlern und ihren Werkstatt-Begleitern zu treten. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Red