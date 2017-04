Krefeld. Mütter können bisweilen ein wenig anstrengend sein. Das musste W.Zettis Kollegin vor kurzem feststellen. Ihre Mutter schickte ihr eine SMS mit der Bitte, zwei Brote für sie zu besorgen. Kein Problem, dachte sich die Tochter. Denn die wollte ihre Mutter eh besuchen. Also kaufte sie die Brote – und nahm an, dass sie ihr einen Gefallen tun würde. Wenig später meldete sich die Mutter erneut und fragte, ob diese in Papier eingepackt wären. Das war natürlich nicht der Fall, weshalb es eine kleine Auseinandersetzung gab. Genervt rollte die Kollegin mit den Augen, einen Kommentar ersparte sie sich.