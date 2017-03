Krefeld. WZetti hat keine Zeit mehr. Also, sie ist stehengeblieben – am Handgelenk. Kann ja mal vorkommen, die Armbanduhr tickt ja schon seit U(h)rzeiten und jetzt hat sie halt eine Auszeit genommen. Außerdem gibt es noch die Uhr auf dem Handy-Display. Aber ausgerechnet jetzt ist W.Zetti auch noch die Zeit samt Handy gestohlen worden – aus der Jackentasche. Also, erst einmal die Uhr zum Uhrmacher bringen, denkt er sich. Doch der Uhrmacher hat im Moment keine Zeit. Und dann ist da noch W.Zettis Chef, der fragte ihn, warum er zuletzt öfter zu spät käme – ob er keine Uhr habe. W.Zetti fiel eine prima Ausrede ein: Ich mache gerade Zeitfasten.