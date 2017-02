Petrus muss ein Uerdinger sein. Ganz gleich, wie das Wetter am Rosenmontag ist, am Tulpensonntag ist es seit Jahren trocken und meist auch noch sonnig. Im vergangenen Jahr wurde der Rosenmontagszug wegen Sturmtief „Ruzica“ abgesagt. Das bedauernswerte Krefelder Prinzenpaar ging zu Fuß durch die Straßen. Auch damit hatten die Uerdinger nichts zu tun. Sie zogen mit allem, was sie aufzubieten hatten, durch ihren Stadtteil. Das einzige, was vom Himmel fiel, waren Konfetti und Kamelle. So ist es auch in diesem Jahr wieder prognostiziert. Sonntag trocken, Rosenmontag Regen und Windböen. Die „Krefelder“ werden sich auch diesmal wieder wundern, aber nicht unterkriegen lassen und das Wetter wuppen. Bei Sonne kann jeder.