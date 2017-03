W.Zetti: Grillen zum Geburtstag

W.Zettis Nachbarn feiern am Wochenende Geburtstag. Samstagmittag, ab 16 Uhr geht’s los. Ob W.Zetti denn noch etwas zu essen mitbringen solle, fragte er vorab bei den Gastgebern mal an. Doch diese hatten sich noch gar nicht entschieden, was denn außer Kaffee und Kuchen zu späterer Stunde noch auf den Tisch käme. Doch keine halbe Stunde später klingelte W.Zettis Telefon - die Nachbarn waren dran. Ein Nudelsalat solle es bitte sein. Okay und was gibt es dazu? „Na, wir grillen. 14 Grad sollen es werden“, sprudelte es euphorisch aus dem Nachbarn heraus. Ach, ja klar, denkt sich W.Zetti, immerhin war gestern ja meteorologischer Frühlingsanfang.