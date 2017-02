Karneval in Krefeld

Frohen Mutes ist W.Zettis Kollegin am Sonntag nach Holland aufgebrochen, um dort mit einer schwangeren Freundin einen Laden aufzusuchen, der alles für den Nachwuchs bereit halten sollte. Sonntags haben die freundlichen Grenznachbarn ja in der Regel geöffnet. Knapp über der Grenzen kamen die ersten Zweifel auf. Feiern die Holländer eigentlich Karneval oder wenn ja, nur in Deutschland? Die ersten verkleideten Radfahrer ließen die Hoffnung kleiner werden und dann kam vor dem Geschäft die Gewissheit: Gesloten tijdens Carnaval. Es wurde freundlich auf den Rosenmontag verwiesen, da habe man wieder geöffnet.