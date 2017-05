Krefeld. Teilen soll ja glücklich machen. Das haben sich auch mehrere Kollegen in der Redaktion gedacht. Der eine kam mit einer 1-Kilo-Box Kekse aus dem Lagerverkauf, die er unmöglich alleine zu Hause verputzen könne. Der nächste stellte eine Packung Schokobonbons auf den zweckentfremdeten Aktenschrank. Der Dritte legte Duplos dazu, die er als Spätdienst-Proviant gekauft hatte. So haben alle geteilt. Und alle was dazugewonnen. So eine Redaktion ist schon ein Musterbeispiel von Gesellschaft. Alle geben – damit alle nehmen können. Läuft bei uns. Ein Beispiel gesunder Ernährung muss man sich aber woanders suchen. Man kann nicht alles haben.