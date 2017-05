Krefeld. Früher gab es viele inhabergeführte Geschäfte für Berufsbekleidung. W.Zetti hat sich immer gefragt, warum sie nach und nach geschlossen wurden. Ist es tatsächlich in so vielen Berufen deutlich sauberer geworden? Kann man sich nicht vorstellen. Unters Auto müssen Kfzettis immer noch, bei Köchen spritzt es – und so weiter. Dann liegt es am zunehmenden Internet-Angebot? Könnte sein. Aber W.Zetti hat eine andere Theorie. Nachdem jetzt in der Straßenbahn eine Erzieherin erst laut darüber klagte, dass ihre weiße Hose von den kleinen Rackern versaut worden sei. Und dann strahlte: „Jetzt kann ich wieder shoppen gehen.“