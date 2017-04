Schon wieder Sommer?

Krefeld. Wer keine Kinder hat und niemand kennt, der jemanden kennt, der Kinder hat, ahnt es nicht: Es sind Ferien. Naja, vielleicht könnte man es an zurückgehenden Staumeldungen im Autoradio erkennen. W.Zetti hat noch eine gute Info-Quelle erkannt. Spielzeugabteilungen in der City haben schon am Vormittag regen Zulauf minderjähriger Klientel. Ein junger Besucher, der sich gestern vor Regalen voller Plastikbausätze herumtrieb, brachte W.Zetti aber ins Grübeln. Oster- oder Sommerferien? Der Junge war in kurzer Hose und Flipflops unterwegs. Da kommt nach den Ferien wohl gleich noch mehr Freizeit zum Bausatzbasteln auf ihn zu. Er muss sich sicher wegen Verkühlung krankschreiben lassen.