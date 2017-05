Krefeld. Nicht nur der Jahreswechsel, auch ein Urlaub bietet sich an, um danach mit neuem Anlauf in den Alltag zu starten. Die moderate Walkrunde wirbelt seitdem die morgendliche Routine von W.Zettis Freundin gehörig durcheinander. Was aber viel unangenehmer und wenig aufbauend ist: Sie ist beängstigend außer Form. Dass dennoch ein Blick auf die Wetterkarte hilfreich ist, wenn sie ihren Vorsatz „mehr Bewegung“ umsetzen will, hat sie gestern schmerzhaft erfahren. Triefnass erreichte sie ihren Arbeitsplatz, nach 35 Minuten Radtour bei hitzigen 30 Grad. Da war der Scherbenhaufen auf dem Radweg kurz vor dem Ziel geradezu sinnbildlich.