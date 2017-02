Am frühen Morgen ist W.Zettis Kollegin nicht sonderlich gut drauf. Meistens wird das nach Kaffee und Frühstück besser. Nicht am Sonntag. Mit nur sechs Stunden Schlaf schleppte sie sich in die Küche und belegte sich langsam zwei Knäckebrote. Als sie diese allerdings hinter sich abstellen wollte, rutschten sie bei der Drehung vom Teller und landeten auf dem Küchenboden, wo sie in mehrere Teile zerbrachen. Der Belag wurde dabei im kompletten Raum verteilt. Gut, dass die Kollegin morgens auch nicht zu großen Emotionen fähig ist. Sie starrte das Desaster also nur an und dachte sich: „Ich hasse Morgen.“