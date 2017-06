Krefeld. Werbung übertreibt manchmal maßlos, um aufzufallen. Und sie verspricht in vielen Fällen, was sie eh nicht halten kann. Die Freunde der Sinalco mögen das seit über 100 Jahren anders sehen. Allein schon die wohlgeformte Flasche und das leuchtend gelbe Getränk versprechen vor allem eisgekühlt den Fans einen unvergleichlichen Genuss. Wenn man auf süßen Sirup steht. Doch was W.Zetti jetzt bei Rot vor der Ampel stehend auf zwei Werbetafeln am Straßenrand sah, ließ ihn doch staunen. Neben der Flaschenwerbung warb ein Bibelkreis mit den Worten: Bereite dich darauf vor, deinem Gott zu begegnen!