Krefeld. Deutsche Sprache, schwere Sprache, ist so ein geflügelter Spruch aus der Kindheit. Wenn der verbale Kampf mit dem Imperativ bei einem Fehler zum wiederholten Male von den Eltern gerügt wurde, weil es statt fress nunmal in der Befehlsform zum Hund richtigerweise friss heißt, konnte W.Zettis Freundin Beate schon mal verzweifeln. Was aber die beiden jungen Frauen auf der Königstraße verzweifeln ließ, als sie sie gerade überholen wollte, bleibt deren Geheimnis. Ihre lautstarke Empörung war hingegen nicht zu überhören. Sagte doch die eine zu ihrer Freundin: „Das ist voll komisches Deutsch.“ Von schwerer Sprache ist nicht mehr die Rede.