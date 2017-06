Krefeld. W.Zettis Kollegin hatte in ihrem Urlaub eine Begegnung der etwas anderen Art. Da sie vom ersten Tag noch ziemlich kaputt war, hatte sie am nächsten Morgen viel Mühe aufzustehen. Da sie aber bereits zu spät zum Frühstück war, gab sie sich einen Ruck. Als sie vor dem Bett stand, bemerkte sie auf dem Boden eine kleine Bewegung. „Oh, eine Raupe! Warte, ich rette dich“, rief sie. Allerdings hatte die Kollegin noch nie so eine schnelle Raupe gesehen. Als sie ihre Brille aufsetzte, um der Sache auf den Grund zu gehen, erkannte sie, dass es gar keine kleine süße Raupe war, sondern ein zehn Zentimeter langes Silberfischchen. Was danach geschah, lässt sich in einem Wort zusammenfassen: Splat!