Krefeld. Ach, der W.Zetti wollte mal so gerne vorbildlich sein. Vorbildlich sind ja Eigenschaften wie Güte, Gerechtigkeitssinn und die Bereitschaft zu teilen. Vorbildliche Eltern versuchen unentwegt, ihren Kindern zum Beispiel Letzteres beizubringen. Jeder Ansatz, dass die Erziehungsversuche von Erfolg gekrönt sein könnten, wird bejubelt. Da wollte W.Zetti jetzt auch nicht nachstehen. Da saß so eine kleine Süße mit Popcorn vor ihm in der Reihe einer Kindertheatervorstellung. Irgendwann drehte sie sich zu W.Zetti um und hielt ihm ein paar ihrer geploppten Maiskörner hin. Sie lächelte – irgendwo unter ihrer vollkommen vollgerotzten Nase. W.Zetti war hin- und hergerissen. Schließlich griff er zu. Was ist schon einmal Anstecken gegen so vorbildliche Kinder.