Krefeld. Gutscheine zu verschenken, ist dank des Internets sehr einfach geworden. W.Zettis Kollegin hat für eine Freundin einen Gutschein für einen Escape-Raum gebucht. Auf der Internetseite durfte sie sogar ein eigenes Design dazu auswählen. Den Gutschein konnte sie dann einfach ausdrucken. Allerdings prangte da groß und breit der Preis drauf, ein Gutschein ohne Preis stand nicht zur Auswahl. Das erste, was nach dem Auspacken ins Auge fällt, ist also der gezahlte Betrag. Jetzt muss sich die Schenkerin was Kreatives einfallen lassen.