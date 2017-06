Krefeld. W.Zettis Kollegin hat mal wieder für Lacher gesorgt. Weil sie etwas von einem Kollegen benötigte, rief sie ihn auf dem Handy an. Denn schließlich sah sie ihn nicht im Büro. Als sie ihn erreichte und mit ihm anfing zu reden, starrte sie gedankenverloren aus dem Fenster. „Ich bräuchte da was von dir“, sagte sie. „Du, kein Problem, ich bin gleich in der Redaktion“, antwortete der Kollege. Da freute sich die Kollegin aber. Und nebenbei alle anderen, denn der Kollege saß mit seinem Handy direkt neben ihr.