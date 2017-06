Krefeld. Sonne – Regen, Regen – Sonne. Das Grünzeug wächst beim derzeitigen Wetter in den Gärten von W.Zettis Freunden, als bekäme es Geld dafür. Nicht nur das Unkraut schießt in die Höhe, auch die Zweige von Büschen und Bäumen hängen weit rüber auf Nachbars Grund. Damit es nicht zum Streit am Maschendrahtzaun kommt, greifen die Freunde also zu Ast- und Heckenschere und zupfen Unkraut, bis einige Säcke voll sind. Auf geht es um kurz vor 9 Uhr zum Wertstoffhof in Linn. Dort ist die Schlange ungewöhnlich lang. Der Container fürs Grün ist umlagert und alle leeren dort ihre Behältnisse. Kommentar eines fleißigen Hobby-Gärtners mit Schmunzeln: „Ganz Krefeld schnippelt.“