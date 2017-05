Krefeld. W.Zettis Kolleginnen sind eigentlich recht friedliebend. Doch wenn es um Schokolade geht, kennen die beiden keine Kompromisse. Vor allem wenn ihre Göttergatten Hand an ihre Lieblingsschokoladen legen. So gab es schon Mitteilungen wie „Ich hatte sooo einen Hunger, sorry!“ Alternativ wird die Schokolade klammheimlich gefuttert, in der Hoffnung, dass der Schoko-Klau nicht auffällt. „Geht gar nicht!“, war der Konsens. W.Zetti saß zwischen den beiden Damen und machte sich so seine Gedanken. Er weiß nun, dass die beiden bei Schokolade keinen Spaß verstehen – und sogar auch handgreiflich werden würden. Also: Finger weg von der Schoki!