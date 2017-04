Krefeld. Eine Kollegin von W.Zetti versucht, sich gesund zu ernähren. Das ist allerdings nicht immer einfach, denn das Obst und Gemüse entscheidet sich gerne über Nacht, ungenießbar zu werden. An einem Tag hatte sie sich extra Paprikas mit zur Arbeit genommen, die sie dann aber erst am nächsten Tag essen wollte. Da hatten dann allerdings schon Fruchtfliegen Besitz davon genommen. Als sie daraufhin zur bereits angeschnittenen Mango im Kühlschrank greifen wollte, war die schon so weich, dass sie auf der Stelle hätte Saft daraus machen können. Gesunde Ernährung ist in jedem Fall sehr viel kürzer haltbar als ungesunde.