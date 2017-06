Krefeld. Elfriede, ortskundiges elektronisches Familienmitglied, sagt im Auto normalerweise mit verbindlicher Freundlichkeit Sätze wie: „Bitte beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung.“ Umso bedenklicher nun ein Vorfall auf der Rückfahrt eines Sonnentages an der Nordsee. Es fing mit „Masst-Richt“ an, da lachte W.Zetti noch über die seltsame Aussprache. Dann kündigte Elfriede „Deuss-Bürch“ an. Ein Blick auf die Schilder klärte auf: Duisburg. Elfriede ist wohl die holländische Sonne nicht bekommen oder ein Frikandel ins Aussprachezentrum gestiegen. W.Zetti ist ratlos, er hat alle Schadensursachen geprüft: Er ist sogar um das Auto gegangen, da hing kein Wohnwagen dran.