Eine wohltuende Atemübung

Krefeld. W.Zettis Bekannte ist schwanger. So weit so gut. Doch bevor die große Hektik zur Geburt ansteht, hilft W.Zetti derzeit fleißig mit, dass die werdende Mutter sich größtmöglich entspannen kann. Dazu gehört auch mal, ihren Hund auszuführen, ihr beim Hausputz zu helfen oder gemeinsam ihrer Entspannungs-CD zu lauschen. Was als wohltuende Übung für die Bekannte gedacht war, wurde aber zur absoluten Entspannungskur für W.Zetti selber. Unter den sanften Klängen der CD entwich er schnell ins Land der Träume. Seine Bekannte schlich sich davon und erledigte schnell den Haushalt – die Entspannung hatten an diesem Tage andere nötig.