Krefeld. W.Zetti is(s)t immer wieder gern in der bayerischen Landeshauptstadt und erfreut sich dabei an diversen kulinarischen Spezialitäten. Insbesondere die Backwaren in Deutschlands Süden sind köstlich. Wann immer W.Zetti bislang Besuch aus München hatte, geriet er in Zugzwang, denn seiner Ansicht nach halten die hiesigen Brötchen durchweg nicht die Qualität der bayerischen Semmeln. Doch W.Zetti hat herausgefunden, dass es tatsächlich einen Bäcker in Krefeld gibt, der Brötchen so macht, wie sie sein müssen: außen ganz fest und knusprig, im Inneren fluffig. Vor allem aber: insgesamt ganz leicht. Es ist ein bisschen wie beim Pizzateig – der darf auch nicht dick und schwer sein. W.Zetti ist ganz beglückt und nimmt den morgendlich nun etwas weiteren Weg zum Bäcker seines Vertrauens gern in Kauf. Wer das ist, wird nicht verraten.

W.Zetti ermuntert aber auf diesem Weg, Krefelds Bäcker auszuprobieren. Denn schmackhafte Vielfalt gibt es nicht nur in Bayern.