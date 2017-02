W.Zettis Kollegin ist vor einem halben Jahr aus dem beschaulichen Trier nach Krefeld gezogen.

W.Zettis Kollegin ist vor einem halben Jahr aus dem beschaulichen Trier nach Krefeld gezogen. Den Niederrhein kennt sie bereits, da sie gebürtige Duisburgerin ist. Nach 15 Jahren „Landleben“ ist sie die Großstadt aber nicht mehr gewohnt. „So viel Kriminalität! So viel Hektik! So viel Unachtsamkeit!“, beschwert sie sich Tag für Tag. Vor allem das Autofahren macht ihr hier wenig Spaß. Erst kürzlich hat man ihr an einem Tag fünfmal die Vorfahrt genommen und sie zweimal geschnitten. Das wäre kein Problem für die Kollegin, würde ihr sowas nicht jeden Tag passieren. „Ach! So ein ,Landleben’ hat doch seine Vorteile . . . “, musste sie feststellen.