Krefeld. W.Zettis Kollegin ist nicht mehr die Jüngste, aber trotzdem begeistert sie sich für süße, kuschelige und rosa Sachen. Wie zum Beispiel Einhörner. Die sind momentan angesagt, aber spätestens, als sie vor 27 Jahren „Das letzte Einhorn“ gelesen und gesehen hat, war es um sie geschehen. In der Mittagspause ist sie von den Schaufenstern einiger Läden in der Innenstadt nicht wegzubewegen. Als sie kürzlich in Mainz unterwegs war, kam ihr ein kleines Mädchen mit einem Einhorn-Luftballon entgegen. Mit großen Augen und offenem Mund wollte W.Zettis Kollegin gerade zugreifen, als ihr Freund sie davon abhielt. „Du kannst doch einem Kind nicht den Ballon wegnehmen“, sagte er empört. „Aber ich will auch ein Einhorn“, rief die Kollegin und schaute der Kleinen wehmütig nach. Dafür sei sie zu alt, bekam sie zu hören. Doch für Einhörner ist Frau niemals zu alt.