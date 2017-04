Der Magen vergisst nie

Krefeld. W.Zetti liebt den Stress ja eigentlich, den positiven. Er hat dafür auch genau den richtigen Job. So ein Journalistentag ist einfach nicht planbar, ständig passiert irgendwas. Und wenn es 1000 Krefelder sind, die am späten Nachmittag evakuiert und in Turnhallen untergebracht werden müssen. Plötzlich ist jedenfalls 17 Uhr und W.Zetti hat vor lauter Brassel mal wieder das Essen vergessen. Aber: Der Magen vergisst nie. Und nachtragend ist er dann auch noch. Da wird er reichhaltig, nahrhaft und durchaus köstlich versorgt, Zum Dank schmerzt und rumort er. Klar, das ist W.Zettis Schuld. Merke: Viel hilft nicht in jedem Fall viel.