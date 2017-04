Das bekannte Geräusch

Krefeld. Als W.Zetti neulich mit einem Freund telefonierte, vernahm er im Hintergrund ein ihm bekanntes Geräusch. Ratter, rausch, ratter – so in der Art hörte sich das an. W.Zetti grübelte vor sich hin, während er weiter telefonierte. Dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. „Du bist gerade in der Bank“, sagte W.Zetti. Der verdutzte Freund entgegnete nur: „Ja, woher weißt du das?“ Tja, W.Zetti war kurz zuvor selber am Geldautomaten gewesen und hatte das Geräusch einfach noch im Ohr.