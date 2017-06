Krefeld. Der Kühlschrank von W.Zettis Kollegin macht in letzter Zeit ziemlich merkwürdige Geräusche. „Fast so, als ob sich das Ding auf eine Reise zum Mond vorbereiten würde“, behauptet sie. Normal ist das bestimmt nicht, denn das Ächzen, Brummen und Summen hört sich nicht wirklich gesund an. Zudem raubt es ihr den Schlaf, da das Schlafzimmer an die Küche grenzt. Vielleicht gibt er ja den Geist auf, spekuliert sie nun. Das wäre ihrer Aussage nach absolut typisch. „Schließlich habe ich mir ja jetzt auch ein neues Handy gegönnt. Immer, wenn ich mir etwas Tolles kaufe, geht irgendwas anderes kaputt“, erklärt sie.