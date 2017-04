Allergisch gegen Heilung

Krefeld. Ein guter Freund von W.Zetti muss derzeit gleich doppelt leiden. Auf dem Weg zu seinem Auto stolperte der sonst so sportliche Mann über seine Füße und verstauchte sich den rechten Knöchel ganz fürchterlich. Der Mistkerl schwoll auf Tennisballgröße an und verursachte unangenehmste Schmerzen. Gerissen oder gebrochen war zum Glück nichts. Aber es kam noch dicker: Gegen die Salbe, die die Beschwerden eigentlich lindern sollte, entwickelte der Freund eine ausgewachsene allergische Reaktion. Man konnte sogar genau sehen, wo er seine Finger mit Rest-Salbe am Bein abgeschmiert hatte. Jetzt muss er auf Selbstheilung setzen.