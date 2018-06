Krefeld. Nach einem Unfall an einer Tankstelle in Bockum fahndet die Krefelder Polizei jetzt mithilfe zweier Bilder aus der Überwachungskamera nach einem Mann:

Am 23. Mai hatte der Autofahrer laut den Ermittlern einen Unfall auf einem Tankstellengelände in Bockum verursacht und sich anschließend entfernt. Er war um 17:42 Uhr mit seinem roten VW gegen einen fest installierten Staubsauger auf dem Star-Tankstellengelände an der Uerdinger Straße gefahren, heißt es in der offiziellen Mitteilung zu dem Vorfall. Dabei entstand ein hoher Sachschaden. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne den Unfall zu melden.

(Foto: Polizei Krefeld)

Mit der Veröffentlichung der Fotos aus dem Überwachungsvideo erhofft sich die Polizei Krefeld neue Erkenntnisse in dem Fall und fragt: Wer kennt den Mann? Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Logo auf dem Overall des Mannes geben?

Hinweise: 02151-6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. red