Eine illegale Software wurde überspielt. Das Autohaus spricht von einer Kommunikationspanne - der Düsseldorfer Anwalt einer Kundin von „System“.

Krefeld. Der VW-Abgasskandal hat Krefeld erreicht, Streit zwischen VW-Händlern und Kunden sind längst keine Einzelfälle mehr. Die Krefelderin Sabine Huppertz-Helmhold hat den Düsseldorfer Anwalt Prof. Dr. Marco Rogert engagiert, der sich auf Rechtsstreitigkeiten mit VW spezialisiert hat. Sie wirft dem Autohaus Borgmann vor, das Motorsteuergerät ihres VW Sharan ohne ihr Einverständnis umprogrammiert zu haben – im Rahmen der Rückrufaktion von VW Dieselmodellen. Anwalt Rogert prangert ein System an, in dem die „Stakeholder der Automobilindustrie geschützt werden, nicht der Verbraucher“.

Rogerts Kanzlei habe im Rahmen des Abgasskandals als erste überhaupt in Deutschland einen Prozess gegen einen VW-Händler gewonnen. Das war am 14. September 2016 und ausgerechnet gegen Borgmann in Krefeld. „Damals wollte das Haus einen manipulierten A1 und einen A6 vom Kunden nicht zurücknehmen. Schlussendlich mussten sie es.“ Der Helmhold-Fall liege anders, passe aber grundsätzlich in ein Muster, das Rogert erkannt haben will und das auch kein gutes Licht auf Verwaltungsgerichte, die Dekra und den TÜV werfe. VW habe seine Töchter angewiesen, sich im Einzelfalle lieber verklagen zu lassen und die Kunden solange zu bearbeiten, bis man einem Update zustimme. Zur Not aber jedem betroffenen Fahrzeug ein Update zu verpassen, das man in die Finger bekomme.

Die Sache Huppertz-Helmhold gestaltet sich nach Aussage der Kundin so: Zunächst sei der Sharan, der auf Sabine Huppertz-Helmholds Firma, die Professional Pharma Partner GmbH, zugelassen ist, bei VW Borgmann zur Reparatur abgegeben worden - wegen eines Karosserieschadens. Handschriftlich wurde auf den Formularen laut Sabine Huppertz-Helmhold ergänzt: „Bitte keine Manipulation am Motor/Abgas“ und „Aktion wird nicht gewünscht!“. Mit zwei Meistern habe sie an diesem Tag gesprochen. „Es kann da keinen Zweifel gegeben haben, was zu unterlassen war.“

„Es handelt sich ganz offensichtlich um eine Kommunikationspanne. Das tut uns leid.“

Norbert Steudner, Verkaufsleiter im Autohaus Borgmann

Ein paar Tage später im Februar erhalten die Eheleute ein Einschreiben, in dem VW Borgmann um die Vereinbarung eines Termins bittet, um die „kostenlose Produktoptimierung“ durchzuführen. Im Klartext: ein Software-Update, das den Stickstoffoxid-Ausstoß des Fahrzeugs reduziert. Damit geht ein erhöhter Verbrauch von „AdBlue“ einher, weshalb VW seinen Kunden mit einer Gratis-Betankung des Reduktionsmittels entgegenkommt. „Wir haben auf das Einschreiben nicht reagiert und keinen Termin vereinbart“, so Ehemann Jürgen Helmhold.