Linn . Man setzt sie auf – und keine Sekunde später ist man zwar noch am selben Ort, aber um Jahrhunderte zurückversetzt. Eine 3-D-Brille macht am Museum Burg Linn eine virtuelle Zeitreise in das Mittelalter möglich. Ende des Jahres sollen Besucher in die Rolle eines Verteidigers der Burg Linn schlüpfen können. Dort wird in der Kemenate neben dem oberen Rittersaal das Virtual-Reality-Programm installiert, das jeden Spieler ins Jahr 1377 befördert – das Jahr, in dem der Raubritter Heinrich von Strünkede wegen seiner Raubzüge mit der Belagerung durch das Kurfürstentum Köln in seine Schranken verwiesen werden sollte.

Doch schon jetzt verliert sich der Spieler bei Probeläufen in der künstlichen Welt und vergisst, dass er eigentlich mit zwei Controllern in der Hand und einer überdimensionalen, schwarzen Brille in einem leeren Raum steht. Inzwischen befinden sich etwa 50 bis 100 Einzelobjekte im Spiel, die bewegt und bestaunt werden können. Für die virtuelle Herstellung eines einfachen Gegenstands braucht ein sogenannter Kreator zwischen ein und zwei Stunden. „Je detailreicher ein Objekt ist, umso länger braucht man für die Schaffung einer dreidimensionalen Nachbildung“, erklärt Sucrow.

Das Projekt ist für alle Altersklassen ausgelegt

Das Team aus Weltenwebern, Morscheiser und Museumsmitarbeitern findet sich für die weitere Entwicklung regelmäßig zusammen, wobei immer neue Ideen entstehen. Das Inventar der virtuellen Welt wird mit den Archäologen des Museums Burg Linn abgestimmt, damit sich nur Objekte wiederfinden, die im Mittelalter tatsächlich existierten.

Neben der historisch-archäologischen Beratung stellt das Museum Burg Linn für die authentische Rekonstruktion auch Grundrisse der Burg sowie Referenzobjekte zur Verfügung. Größtenteils halten sich die Gestalter bei der Umsetzung an die Vorgaben der Zeit. „Hin und wieder müssen wir jedoch auch Kompromisse schließen“, gibt Morscheiser zu. So wurde aus spieltaktischen Gründen zum Beispiel eine Treppe an der Burg ergänzt, die 1377 noch nicht existierte. „Das interaktive Spiel soll den Museumsbesuch nicht ersetzen, sondern vielmehr sinnvoll erweitern und ergänzen“, betont Kuhlendahl. Das Projekt biete die Möglichkeit, jungen Leuten auf spielerische Art und Weise Zeitgeschichte näher zu bringen.

„Und nicht nur Jugendliche werden angetan sein. Ich glaube, das Angebot wird eine breite Zielgruppe ansprechen“, sagt Morscheiser. Einen Aufschlag auf den Eintrittspreis wird es für die Nutzung des Spiels übrigens nicht geben. Die Spielzeit wird auf ungefähr fünf bis acht Minuten begrenzt sein. Auch an Museumsbesucher, die lieber beim Spielen zusehen, ist gedacht.

Museum sucht Sponsoren, da das Programm noch ausbaufähig ist

Dafür wird an der Spielstätte ein großer Bildschirm angebracht, der die Sicht des Zeitreisenden zeigt. Mit Zurufen von Hinweisen haben alle die Möglichkeit, aktiv zu werden, sich einzubringen und mit dem Spielenden in Interaktion zu treten. An der gesamten technischen Ausstattung ist der „Gaming Aid“-Verein aus Düsseldorf als Sponsor beteiligt. Einen besonderen Dank richtet Morscheiser an die Weltenweber, die sich mit viel Arbeit, Zeitaufwand und Herzblut engagieren. Da das Programm noch ausbaufähig ist, sucht das Museum weitere Sponsoren. Red

Wer das Projekt unterstützen möchte, meldet sich unter

museumburglinn.de