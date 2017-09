Isa Fleischmann-Heck spricht über Friedrich Deneken.

Krefeld. Die Kunstmuseen Krefeld veranstalten in Kooperation mit den Freunden der Kunstmuseen am Mittwoch, 20. September, um 19 Uhr den nächsten Vortrag der Reihe „Wissen tanken“ im Kaiser-Wilhelm-Museum. Die stellvertretende Leiterin des Deutschen Textilmuseums Krefeld, Isa Fleischmann-Heck, spricht am Joseph-Beuys-Platz über „Das Formschöne und sein Publikum. Die Ausstellungspolitik von Friedrich Deneken zu Beginn des 20. Jahrhunderts“.

Als Vorreiter der Reformbewegung in Deutschland bemühte sich Deneken, seit 1897 Direktor des Kaiser-Wilhelm-Museums, um die Förderung von Künstlern und modernen künstlerischen Ansätzen und Gestaltungsformen. In diesem Zusammenhang strebte er eine Neubewertung der Volkskunst an und würdigte in Schriften und Präsentationen regionales Kunstschaffen sowie Kunstwerke fremder Völker.

Sein Wirken in Krefeld um 1900 war wesentlich durch eine Reihe erfolgreicher Ausstellungen geprägt, die nicht nur eine Hebung der Geschmackskultur zum Ziel hatten, sondern auch kulturpädagogische Programme vermittelten.

Die Vortragsreihe „Wissen tanken“ rückt unterschiedliche aktuelle und geschichtliche Aspekte aus Kunst und Design in den Fokus. Interdisziplinäre Ansätze, die über kunsthistorische und theoretische Fragestellungen hinausgehen, Zusammenhänge mit anderen wissenschaftlichen Disziplinen thematisieren und gesellschaftliche Auswirkungen in den Blick nehmen, erhalten dabei besonderes Gewicht. Die Ausgangspunkte der Vorträge finden sich sowohl in dem breiten thematischen Spektrum der Sammlung wie in den Wechselausstellungen der Kunstmuseen Krefeld.

Alle Vorträge der Reihe finden im Kaiser-Wilhelm-Museum im Thorn-Prikker-Saal statt. Der Eintritt kostet drei, ermäßigt 1,50 Euro. Weitere Informationen stehen unter www.kunstmuseenkrefeld.de