Krefeld. Um das Thema „Bienen- und Insektensterben“ geht es bei einem Abend, zu dem der Imkerverein einlädt. Beginn ist am Mittwoch, 11. Oktober, um 20 Uhr im Schlachthof an der Dießemer Straße. Gastredner ist Andreas Müller vom Entomologischen Verein Krefeld, der das Bienensterben in der Stadt seit Jahren dokumentiert. Im Anschluss an den Vortrag ist eine Diskussion geplant.

Bundespolizei sucht Nachwuchskräfte

Zu einer Informationsveranstaltung über die Arbeit der Bundespolizei sind Interessierte für morgen eingeladen. Ab 16 Uhr gibt es Informationen zu den Aufgaben und den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sowie zu den Einstellungsvoraussetzungen im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Krefeld an der Philadelphiastraße 2. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Flanieren im Samtweberviertel

Das Netzwerk für urbane Kultur und die Urbane Nachbarschaft Samtweberei laden gemeinsam zu einer Buchvorstellung und Diskussion ein. Am Mittwoch, 11. Oktober, geht es ab 19 Uhr im Café Lentz an der Lewerentzstraße 104 um „Das Erbe des Flanierens“. Autor Karsten Michael Drohsel stellt sein Buch selbst vor. Anschließend wird über urbane Erinnerungsdiskurse und die Rolle des Flanierens und aufmerksamen Gehens diskutiert und das Thema auch in Krefelder Kontext gesetzt. Der Eintritt ist frei. Vor der Abendveranstaltung erkundet Karsten Michael Drohsel das Samtweberviertel nach seinen Methoden. Wer mitflanieren möchte, kann schon um 16.30 Uhr zur Samtweberei kommen.