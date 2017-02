Elfjährige Gesamtschülerin ist Gewinnerin des Vorlesewettbewerbs in der Mediothek. Für Krefeld darf sie beim Bezirksentscheid lesen.

Krefeld. Charlotte Gierschmann ist Krefelds beste Vorleserin. Beim Vorlesewettbewerb in der Mediothek hat sich die Elfjährige jetzt gegen 15 weitere Schulsieger durchgesetzt. Charlotte Gierschmann darf nun im März beim Bezirksentscheid für Krefeld antreten.

Zum 58. Mal hat der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels alle Lesebegeisterten zum Mitmachen eingeladen. Mehr als 600 000 Schüler der sechsten Klassen hatten bereits im vergangenen Herbst im größten bundesweiten Lesewettstreit ihre größten Talente gekürt. Die besten Vorleser aus 16 Krefelder Schulen sind nun am Montagnachmittag beim Stadtentscheid in der Mediothek gegeneinander angetreten.

Fünf Minuten haben sie Zeit, um ihr Lieblingsbuch kurz vorzustellen und eine ausgewählte Passage zu lesen. Es sind literarische Evergreens darunter wie die „Vorstadtkrokodile“ von Max von der Grün, aber auch die gerade bei Mädchen total angesagte Fantasy-Buchreihe „Magic Girls“ von Marliese Arold. Gut vorbereitet sind die alle jungen Vorleser. Lampenfieber stecken sie locker weg. Dabei müssen sie so viel beachten: Es gilt, den Text sicher und flüssig zu lesen, in einem angemessenen Tempo und dann auch noch mit der Betonung an den richtigen Stellen.

Die Jury-Mitglieder haben selbstverständlich einen Bezug zu der Welt der Literatur. Die Stadtsiegerin des Vorjahres, Helene von Schaper, gehört ebenso dazu wie unter anderem die Krefelder Autorin Ulrike Renk, die Schauspielerin Betti Ixkes oder der ehemalige Deutschlehrer am Moltkegymnasium Wolfgang van Randenborgh. Das Augenmerk der Experten gilt der Lesetechnik, der Interpretation und der Textauswahl der Sechstklässler.

„Kleinigkeiten gaben letztlich den Ausschlag für den Sieg. Toll gelesen haben alle.“

Das Urteil der Jury

Finale Der Vorlesewettbewerb wird seit 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt. Er steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Öffentliche Aufmerksamkeit für das Kulturgut Buch erregen, Leselust wecken und die Lesekompetenz von Kindern stärken. Die Etappen des Wettbewerbs führen über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale in Berlin am 21. Juni.

Charlotte Gierschmann liest aus „Simpel“. Der Roman der französischen Autorin Marie-Aude Murail handelt von dem 22-jährigen Simpel, der geistig auf dem Stand eines Dreijährigen ist und mit seinem Bruder in eine Wohngemeinschaft zieht. Auf das lebenskluge und humorvolle Buch habe sie ihr Bruder Aaron aufmerksam gemacht, erzählt Charlotte, die die Maria-Montessori-Gesamtschule besucht.

Mara Schiffer stellt die elfjährige Protagonistin Polleke in „Wir alle für immer zusammen“ vor: „Ihr Leben ist kompliziert, anstrengend und schön. Wie eben das Leben einer Elfjährigen ist.“ Finn Rogge zieht das Publikum mit einen spannenden Abschnitt aus dem Fantasy-Buch „Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen“ und seiner Stimme in den Bann. „Kleinigkeiten gaben letztlich den Ausschlag für den Sieg“, sagt die Jury am Ende. „Toll gelesen haben alle.“ Bevor sich Charlotte über ihren 1. Platz freuen kann, muss sie noch in ein spannendes Stechlesen, gemeinsam mit Finn Rogge und Mara Schiffer. Der ihnen fremde Text, „Federflüstern“ von Holly-Jane Rahlens, nimmt Vorleser und Zuhörer mit auf eine Zeitreise in das winterkalte Berlin des Jahres 1891. Die Organisation des Vorlesewettbewerbs hatte Buchhändler Carsten Mennenöh übernommen. Auf der Internetseite seiner Buchhandlung veröffentlicht er die Liste der vorgestellten Bücher.

Sicher ist bei der aktuellen Krefelder „Top 16“ der ein oder andere Lesetipp für junge Bücherwürmer dabei. Und natürlich gibt es die vorgestellten Bücher zur Ausleihe in der Mediothek.