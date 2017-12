Rüdiger Höfken hat zum 16. Mal zum Glühwein-Cabarett geladen. Zur Premiere gab es ein volles Haus.

Bockum. Schon seit 16 Jahren lädt Podio-Chef Rüdiger Höfken in der Vorweihnachtszeit zum Dauerbrenner „Glühwein-Cabarett“ ein. Bereits im vierten Jahr feiern die Comedy-Fans im Stadtwaldhaus – gerne im Kreis von Freunden oder Kollegen. Schließlich ist Frohsinn zu dieser Jahreszeit nicht verboten. Bei der Wahl seiner westfälischen Bühnengäste beweist Höfken einmal mehr sein gutes Händchen. Mit Jens Heinrich Claassen aus Münster und Helmut Sanftenschneider aus Herne hat er zwei Comedians engagiert, die auf Kreuzfahrtschiffen professionell für Unterhaltung sorgen. Als Dritter im Bunde verzaubert Matthias Rauch aus Dorsten das Publikum mit seiner Magie.

Zur Premiere ist der große Saal im Stadtwaldhaus mit 250 erwartungsvollen Besuchern ausverkauft. Sie werden nicht enttäuscht. Viele der Gäste haben sich bereits an einem Glühwein erwärmt, der im Eintrittspreis inbegriffen ist. Höfken gibt den gewohnt routinierten Moderator und den Eisbrecher mit einem kabarettistischen Solo.

„Ikea sucht für den Sommer noch holländische und italienische Aushilfskräfte, damit die schwedische Belegschaft die WM gucken kann.“

Rüdiger Höfken, Moderator

In einem Streifzug durch aktuelle Themen der Politik und Gesellschaft spießt er humorvoll Verhaltensweisen auf und bringt sein Publikum zum Lachen. „Ich mach’ den Lindner“, empfiehlt er als Folge der gescheiterten Jamaika-Koalitionsverhandlungen als Begründung für alle, die sich von einer Party überraschend „verpissen“ wollen. „Ikea sucht für den Sommer noch holländische und italienische Aushilfskräfte, damit die schwedische Belegschaft die WM gucken kann“, witzelt er nach der verpassten Qualifikation der großen Fußballnationen, bevor er seine Kollegen mit einem donnernden „Krefelder Applaus“ des gut gelaunten Publikums auf die Bühne bittet.

Jens Heinrich Claassen bietet betreute Comedy am E-Klavier. Der sympathische Komiker lebt in einer Dachgeschosswohnung in Düsseldorf als Single – „betreut“, wie er sagt. Und sucht, weil einsam, eine Frau oder einen Mann – „ganz egal“, meint er. Oft wird er zu Spieleabenden eingeladen, wo er als Single im Nachteil ist. Es dauert nicht lange, und das Publikum folgt ihm bei einem passenden Lied, schunkelt und singt mit. Dann kündigt er ein „Lied unterhalb der Gürtellinie“ an – über sein „bestes Stück und kleinen Freund namens Bernd“, der oft eingesperrt werde von Calvin Klein. Es fällt allerdings keineswegs anrüchig aus, und fortan wird „Bernd“ zum geflügelten Wort des Abends bei Comedians und Zuhörern.